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​ضبط 3 مصانع غير مرخصة أسفل عقارات ببولاق الدكرور

08:28 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
​ضبط 3 مصانع غير مرخصة أسفل عقارات ببولاق الدكرور

محافظة الجيزة

الجيزة - أ ش أ:

أعلنت محافظة الجيزة، ضبط 3 مصانع تعمل دون تراخيص، فضلا عن عدم توافر اشتراطات الحماية المدنية بما يمثل خطورة على السلامة العامة وذلك خلال حملات على شوارع (المصرف - صفط اللبن - الفيومي - الخلفاء الراشدين - حوض الذوات) ببولاق الدكرور.

وأوضحت المحافظة - في بيان لها اليوم الثلاثاء - أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات المحافظ أحمد راشد بشأن شن حملات على المصانع التي تمارس أنشطة مخالفة ومقامة أسفل عقارات سكنية، حيث شملت المصانع المخالفة التي تم ضبطها مصنع لتصنيع الملابس ومصنع لإعادة تدوير كيماويات ومعطرات وأخر لتصنيع الشامبو والكمامات الطبية.

وأضافت أنه تم استصدار قرار غلق وتشميع لتلك المنشآت واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على السلامة العامة، كما تم مصادرة موازين، وماكينات كبس، وإسطوانات بوتاجاز، وكوريك سحب شعلة، ومبيدات حشرية ومواد سريعة الاشتعال.

وأهابت المواطنين بضرورة الإبلاغ في حال وجود أي مخزن أو مصنع غير مرخص أسفل العقارات السكنية، أو في حالة أنه لا يتبع إجراءات الحماية المدنية وذلك من خلال أرقام تلقي الشكاوى على الخط الساخن 114 أو من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس أب على أرقام (01016050453 – 01152860444) ومن خلال الخطوط الأرضية وهي (35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722).

هذا المحتوى من

محافظة الجيزة مصانع غير مرخصة بولاق الدكرور تصنيع الشامبو تصنيع الكمامات الطبية العقارات السكنية

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