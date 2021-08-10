"الشرقية للدخان": كتابة الأسعار على علب السجائر في هذا الموعد

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس هاني أمان، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان، إن الشركة لم تعلن عن زيادة أسعار السجائر منذ منتصف 2018، لكن الزيادة أحيانا تكون نتيجة الضرائب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامجها صالة التحرير، اليوم الثلاثاء، أن هناك رفع عشوائي للأسعار من قبل البائعين، وأن الشركة تريد الحفاظ على سعر علبة السجائر ولكن السوق والباعة هم من يرفعون السعر.

وتابع: "كتابة الأسعار على علب السجائر سيكون في أول 10 أيام من سبتمبر المقبل لعدم رفع الأسعار بشكل عشوائي"، مضيفا أن 75% من أسعار السجائر تذهب إلى الدولة لتوجيهها للتأمين الصحى الجديد.