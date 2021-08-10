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الأطباء تعلن القائمة النهائية لمرشحي انتخابات التجديد النصفي

08:10 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
الأطباء تعلن القائمة النهائية لمرشحي انتخابات التجديد النصفي

نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:
أعلنت اللجنة العامة لانتخابات نقابة الأطباء، الثلاثاء، أسماء المرشحين لانتخابات التجديد النصفي للأطباء بالنقابة العامة والنقابات الفرعية.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات ٨ أكتوبر المقبل.

للاطلاع على قائمة المرشحين على مستوى الجمهورية.. اضغط علي الرابط التالي
https://bit.ly/3sirW5b

وللاطلاع على قائمة المرشحين على مقاعد النقابات الفرعية.. اضغط على الرابط التالي
https://bit.ly/2X5oa3i

وقالت النقابة إنه يمكن للطبيب التأكد من تسجيله في نقابته الفرعية عن طريق الدخول على تطبيق النقابة "نقابة أطباء مصر" من خلال صفحته الشخصية وكذلك التأكد من تسديد الاشتراك.

انتخابات التجديد النصفي نقابة الأطباء انتخابات الأطباء

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