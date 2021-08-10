الأطباء تعلن القائمة النهائية لمرشحي انتخابات التجديد النصفي
كتب - أحمد جمعة:
أعلنت اللجنة العامة لانتخابات نقابة الأطباء، الثلاثاء، أسماء المرشحين لانتخابات التجديد النصفي للأطباء بالنقابة العامة والنقابات الفرعية.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات ٨ أكتوبر المقبل.
للاطلاع على قائمة المرشحين على مستوى الجمهورية.. اضغط علي الرابط التالي
https://bit.ly/3sirW5b
وللاطلاع على قائمة المرشحين على مقاعد النقابات الفرعية.. اضغط على الرابط التالي
https://bit.ly/2X5oa3i
وقالت النقابة إنه يمكن للطبيب التأكد من تسجيله في نقابته الفرعية عن طريق الدخول على تطبيق النقابة "نقابة أطباء مصر" من خلال صفحته الشخصية وكذلك التأكد من تسديد الاشتراك.
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