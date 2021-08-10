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رئيس "دينية الشيوخ": الدين له دور كبير في تعزيز التعايش المشترك

07:26 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
رئيس "دينية الشيوخ": الدين له دور كبير في تعزيز التعايش المشترك

الدكتور يوسف عامر

كتب - مينا غالي:

قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن جميعُ الأديانِ السماوية إلى احترامِ الإنسانِ وتكريمِه، والعيشِ المشتركِ القائم على التآنسِ والمحبةِ والودِ والتعاطفِ والانسجام.

وأضاف عامر خلال كلمته بمؤتمر دور الدين في دعم العيش المشترك الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية على مدار يومين، أنَ القيمَ الأخلاقيةَ، مثلُ الكرامةِ الإنسانية، والمساواةِ، والإخاءِ، والعدلِ، والرحمةِ، والعفوِ، والتسامحِ، والتعاونِ على الخير، وقبولِ الآخر، والتنوعِ، من مرتكزاتِ كُلِّ الأديانِ السماوية. ونحن في حاجة إلى ترسيخ هذه القيمِ والمبادئِ والتعاليمِ السماوية، خاصةً بعد انسحابِ أمريكا من أفغانستان وهروبِ أصحابِ الفكرِ المتطرفِ والدواعشِ إليها.

وقال عامر:"نحن في حاجةٍ إلى بناءِ الإنسانِ بناءً صحيحًا في مختلف المجالات، بناءً يقومُ على التنوعِ والتعدديةِ والاختلافِ والتسامحِ والعيشِ المشترك. ومعروف أنَّ التنوعَ والتعددَ من صفات المجتمعاتِ الإنسانية، وهذا يكونُ نتيجةَ احترامِ هُوِيَّةِ كُلِّ طرفٍ من أطراف المجتمع، ونتيجةً كذلك للإيمان بالإخاء الإنساني واحترامِ كرامة الإنسان".

يوسف عامر مجلس الشيوخ لجنة الشئون الدينية والأوقاف الأديانِ السماوية

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