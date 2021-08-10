حدث في 8 ساعات| تحذير من دواءين.. وأماكن بيع كراسات شروط شقق الإسكان
كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها توجيه هيئة الدواء المصرية بسحب عقارين من الأسواق، والإعلان عن أسعار وأماكن بيع كراسات شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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