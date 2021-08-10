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حدث في 8 ساعات| تحذير من دواءين.. وأماكن بيع كراسات شروط شقق الإسكان

06:48 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
حدث في 8 ساعات| تحذير من دواءين.. وأماكن بيع كراسات شروط شقق الإسكان

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها توجيه هيئة الدواء المصرية بسحب عقارين من الأسواق، والإعلان عن أسعار وأماكن بيع كراسات شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الأرصاد حلايب وشلاتين كراسات شروط شقق الإسكان حدث في 8 ساعات وزارة التربية والتعليم

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