عضو "رياضة النواب": الاتحاد استفاد من إخفاقات بيراميدز.. ومواجهة الزمالك "شرسة"

كتب- نشأت علي:

قال الكابتن محمد عمر، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن المواجهة المرتقبة مساء اليوم، بين ناديي الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز لكرة القدم، ستكون شرسة جدًا، بسبب دوافع الفريقين للفوز بالثلاث نقاط.

وأضاف "عمر"، في تصريحات لمصراوي، أن النتائج التي تحققت أمس في مسابقة الدوري، والتي انتهت بتعادل فريقي إنبي وسموحة، وهما أقرب الفرق المنافسة لنادي الاتحاد على المربع الذهبي، تسببت في وضع الاتحاد السكندري في بؤرة المنافسة على الصعود للكونفدرالية.

وأوضح، أنه على الرغم أن هناك 5 مباريات متبقية من عمر بطولة الدوري، إلا أن مباراة اليوم بمثابة بطولة خاصة لكلا الفريقين، لافتا إلى أن نادي الاتحاد استفاد كثيرًا من الاخفاقات المتتالية لنادي بيراميدز، وهو ما سيجعل هناك دافع قوي لدي لاعبي الاتحاد لتحقيق الفوز.

وأكد المدير الفني الأسبق لنادي الاتحاد السكندري، أن فريق الاتحاد رغم أنه يعاني من غيابات كثيرة في صفوفه، إلا أنه يمتاز بوجود خط هجوم قوي، متوقعًا أن يكون خالد قمر هو الأقرب للتسجيل في فريق الزمالك خلال مباراة اليوم.