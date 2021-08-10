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ارتجاع ما تم بيعه.. هيئة الدواء توجه بسحب عقار لعلاج تقلصات المعدة (مستند)

05:38 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
ارتجاع ما تم بيعه.. هيئة الدواء توجه بسحب عقار لعلاج تقلصات المعدة (مستند)

بيلاسيد أقراص

كتب - أحمد جمعة:

وجهت هيئة الدواء المصرية، بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر "Bellacid tablet"، لثلاث تشغيلات.

والتشغيلات الموجه بسحبها هي: 03210211-03200421-03200091، وذلك بناء على قرار اللجنة العليا للتفتيش الصيدلي.

ووجهت هيئة الدواء بضرورة تجميد الأرصدة الموجودة لديهم من تلك التشغيلات، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية من التشغيلات سالفة الذكر، وإبلاغ إدارة الصيدلية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.

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بيلاسيد أقراص تقلصات المعدة سحب عقار هيئة الدواء المصرية

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