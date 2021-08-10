سفير الأردن بالقاهرة: نتطلع لزيادة الطلاب المصريين بالجامعات الأردنية

كتبت- داليا شبل:

أشاد السفير الأردني لدى القاهرة أمجد العضايلة، بقوة ومتانة العلاقات المصرية – الأردنية، مشيرا إلى أن هناك علاقات وطيدة تجمع البلدين في العديد من المجالات منها المجالات التعليمية على ممر الزمان.

جاء ذلك خلال تفقد السفير الأردني بالقاهرة فعاليات الملتقى التاسع لمعرض الجامعات المصرية والعالمية "إديوجيت" والذي يقام خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس الجاري بمشاركة عشرات الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية.

ويشارك العشرات من الجامعات المصرية والعالمية منهم، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، أفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية وجامعة مصر المعلوماتية بالإضافة لعدد كبير من الجامعات الخاصة والأهلية.

وقال السفير الأردني، على هامش تفقدة أجنحة الجامعات الأردنية بالملتقي التعليمي، أن هناك 10 جامعات أردنية تشارك في الملتقي، لافتا إلى أن المملكة الأردنية تطلع لمزيد من التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي مع الدولة المصرية في ظل التعاون المثمر بين الدولتين بشتى المجالات والتي تشهد نموا كبيرا.

وغرد السفير الأردني، بعدة تدوينات عبر موقع التواصل الاجتماعي"توتير"، بعد المشاركة في الملتقي وتفقد جناح الجامعات الأردنية، قائلا:" ‏نتطلع لزيادة أعداد الطلبة المصريين الدارسين في الجامعات الأردنية، ضمن جهود ترويج واستقطاب تشاركية وتكاملية، لما يتميز به قطاع التعليم العالي في ‎لأردن من سمعة أكاديمية نفخر بها على مستوى المنطقة".

وأضاف "‏مشاركة فاعلة، وحضور مميز، وفرص أكاديمية جاذبة للدراسة الجامعية للطلبة المصريين في الأردن، اتسمت بها مشاركة الجامعات الأردنية الخاصة، التي تشرفت بزيارة جناحها اليوم في المعرض الدولي التاسع للجامعات والتدريب والمنح في القاهرة".

كما أكد العضايلة، أن ‏السفارة الأردنية في القاهرة وعبر الملحقية الثقافية، تسعد بكل خطوة ودور من شأنه خدمة قطاع التعليم العالي في الأردن وتسهيل استقطاب المزيد من الطلبة المصريين الراغبين بالدراسة في الجامعات الأردنية.​