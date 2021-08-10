قرار جديد من التموين بخصوص طلب الحصول على مشروع "جمعيتي"
كتب- محمد سامي:
وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه مديري المديريات بالمحافظات، باستقبال كل من تقدم بطلب للحصول على مشروع جمعيتي ضمن المرحلة الرابعة وطلبه مسجل بقاعدة البيانات.
وشدد وزير التموين، على مديري المديريات، بتقديم كل الدعم للمتقدمين في تلك المرحلة.
من جانبه أكد أحمد كمال مدير مشروع جمعيتي ومعاون الوزير، أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، وافق على استقبال المديريات للمتقدمين للمرحله الرابعة والمسجلة طلباتهم على قاعدة البيانات ابتداء من يوم الأحد الموافق 15/8/2021، ولمدة أسبوعان حتى تاريخ 31/8/2021.
وطالب مدير المشروع ومعاون وزير المتقدمين، بتحضير حافظة مستندات وبها
صور من الأوراق والمستندات الآتية:
١- صورة من بطاقة الرقم القومي.
٢- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.
٣- صورة من الموقف التجنيدي بالنسبة للذكور.
٤- برنت تأمينات.
٥- التوقيع على اقرار بعدم وجود صلة قرابة والإقرار موجود بالمديرية.
٦- استيفاء نموذج بيانات المتقدم صاحب الطلب والنموذج بمقر المديرية.
وأشار كمال إلى أن كل الأوراق سيتم مراجعتها لبيان مدى استيفاء المتقدم للشروط من عدمه، وشدد على عدم قيام المتقدمين بالقيام بتأجير أي محل خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الكشوف النهائية سيتم إعدادها بالمستوفين للشروط تمهيداً لقرار إجراء المعاينة المبدئية.
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