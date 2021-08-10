قرار جديد من التموين بخصوص طلب الحصول على مشروع "جمعيتي"

كتب- محمد سامي:

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، وجه مديري المديريات بالمحافظات، باستقبال كل من تقدم ‏بطلب للحصول على مشروع جمعيتي ضمن المرحلة الرابعة وطلبه ‏مسجل بقاعدة البيانات.

وشدد وزير ‏التموين، على مديري المديريات، بتقديم كل الدعم ‏للمتقدمين في تلك المرحلة.‏

من جانبه أكد أحمد كمال مدير مشروع جمعيتي ومعاون ‏الوزير، أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، وافق ‏على استقبال المديريات للمتقدمين للمرحله الرابعة والمسجلة طلباتهم ‏على قاعدة البيانات ابتداء من يوم الأحد الموافق 15/8/2021، ولمدة أسبوعان حتى تاريخ 31/8/2021.

وطالب ‏مدير المشروع ومعاون وزير المتقدمين، بتحضير حافظة مستندات وبها

صور ‏من الأوراق والمستندات الآتية:

١- صورة من بطاقة الرقم القومي.

٢- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

٣- صورة ‏من الموقف التجنيدي بالنسبة للذكور.

٤- برنت تأمينات.

٥- التوقيع على ‏اقرار بعدم وجود صلة قرابة والإقرار موجود بالمديرية.

٦- استيفاء ‏نموذج بيانات المتقدم صاحب الطلب والنموذج بمقر المديرية.‏

وأشار كمال إلى أن كل الأوراق سيتم مراجعتها لبيان مدى استيفاء ‏المتقدم للشروط من عدمه، وشدد على عدم قيام المتقدمين بالقيام ‏بتأجير أي محل خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الكشوف النهائية ‏سيتم إعدادها بالمستوفين للشروط تمهيداً لقرار إجراء المعاينة المبدئية.