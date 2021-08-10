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قرار جديد من التموين بخصوص طلب الحصول على مشروع "جمعيتي"

05:32 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
قرار جديد من التموين بخصوص طلب الحصول على مشروع "جمعيتي"

الدكتور علي المصيلحي

كتب- محمد سامي:

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، وجه مديري المديريات بالمحافظات، باستقبال كل من تقدم ‏بطلب للحصول على مشروع جمعيتي ضمن المرحلة الرابعة وطلبه ‏مسجل بقاعدة البيانات.

وشدد وزير ‏التموين، على مديري المديريات، بتقديم كل الدعم ‏للمتقدمين في تلك المرحلة.‏

من جانبه أكد أحمد كمال مدير مشروع جمعيتي ومعاون ‏الوزير، أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، وافق ‏على استقبال المديريات للمتقدمين للمرحله الرابعة والمسجلة طلباتهم ‏على قاعدة البيانات ابتداء من يوم الأحد الموافق 15/8/2021، ولمدة أسبوعان حتى تاريخ 31/8/2021.

وطالب ‏مدير المشروع ومعاون وزير المتقدمين، بتحضير حافظة مستندات وبها
صور ‏من الأوراق والمستندات الآتية:

١- صورة من بطاقة الرقم القومي.
٢- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.
٣- صورة ‏من الموقف التجنيدي بالنسبة للذكور.
٤- برنت تأمينات.
٥- التوقيع على ‏اقرار بعدم وجود صلة قرابة والإقرار موجود بالمديرية.
٦- استيفاء ‏نموذج بيانات المتقدم صاحب الطلب والنموذج بمقر المديرية.‏

وأشار كمال إلى أن كل الأوراق سيتم مراجعتها لبيان مدى استيفاء ‏المتقدم للشروط من عدمه، وشدد على عدم قيام المتقدمين بالقيام ‏بتأجير أي محل خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الكشوف النهائية ‏سيتم إعدادها بالمستوفين للشروط تمهيداً لقرار إجراء المعاينة المبدئية.

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جمعيتي وزارة التموين علي المصيلحي

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