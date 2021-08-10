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خطوات وشروط وتفاصيل.. دليل الخدمات الإلكترونية لمحافظة القاهرة

03:47 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
خطوات وشروط وتفاصيل.. دليل الخدمات الإلكترونية لمحافظة القاهرة

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

تقدم محافظة القاهرة العديد من خدماتها لمواطني العاصمة إلكترونيا من خلال موقعها الرسمي وذلك في إطار خطة التحول الرقمي للدولة.

ومن بين الخدمات التي يتم تقديمها إلكترونيا لمواطني القاهرة خدمات حجز الجبانات ونتائج الشهادات الدراسية والتحويلات المدرسية وغيرها.

وينشر مصراوي دليل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المحافظة للمواطنين، بما يشمل خطوات تفصيلية بالشرح لكيفية الحصول على كل خدمة منها والمستندات المطلوبة لذلك.

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الخدمات الإلكترونية التحول الرقمي

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