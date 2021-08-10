رئيس اللجنة الدينية بالشيوخ ​يهنئ المحرصاوي باختياره نائبا لرئيس مجلس إدارة اتحاد الجامعات الإفريقية

كتب - محمود مصطفى:

وجه الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، التهنئة للدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، بمناسبة اختياره نائبًا لرئيس مجلس إدارة اتحاد الجامعات الإفريقية لمدة أربعة أعوام.

وقال عامر في بيان له، الثلاثاء، إن اختيار الدكتور محمد المحرصاوي نائبا لرئيس مجلس إدارة اتحاد الجامعات الإفريقية تتويجا لجهوده في جامعة الأزهر منذ توليه مهام منصبه، والطفرة التي أحدثها بكليات القاهرة والأقاليم.

وأشار رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إلى أن جامعة الأزهر لعبت دورا في دعم أنشطة وفعاليات اتحاد الجامعات الإفريقية المختلفة، واستضافت المقر الإقليمي للاتحاد بشمال إفريقيا، والذي تم افتتاحه تحت الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مارس 2019م.

ولفت عامر، إلى أن جامعة الأزهر دشنت المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية بجامعة في مارس عام 2019، واحتضنت فعاليات الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الإفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجامعة، بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى وإعلان 2019 "عاما لشباب أفريقيا".

كانت جامعة الأزهر، أعلنت اختيار الدكتور محمـد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة، نائبًا لرئيس مجلس إدارة اتحاد الجامعات الإفريقية في الفترة من 2021م إلى 2025 م، خلال المؤتمر العام الاستثنائي لمجلس إدارة الاتحاد، الذي عقد، أمس، لإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد.

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محمد المحرصاوي نائبا لرئيس اتحاد الجامعات الإفريقية لمدة 4 أعوام