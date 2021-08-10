انطلاق فعاليات ملتقى الأسر الطلابية بالجامعات بمعهد إعداد القادة بحلوان

مصراوي

شهد معهد إعداد القادة، انطلاق فعاليات ملتقى الأسر الطلابية بالجامعات تحت شعار "برنامج إعداد القادة العام لطلاب الجامعات المصرية "General leadership Program"، والذي يستمر حتى الجمعة ١٣ أغسطس. بحسب بيان صحفي.

وأبدت نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، سعادتها بتواجدها على أرض معهد إعداد القادة، وأكدت اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتوليهم مناصب قيادية، وأوضحت مفهوم الجمهورية الجديدة والتى تتمثل فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتحول الرقمي، والمبادرات القومية " حياة كريمة، ١٠٠ مليون صحة" وتطوير التعليم، وتطوير البنية التحتية، وكذلك تم الحديث عن استراتيجية مصر 2030.

وأثنى مدير معهد إعداد القادة، على قيمة الملتقى لما له من مردود وأثر فعال في شخصية الطلاب لأنه يقدم معلومات ومعارف ومهارات ويعمل على زيادة حصيلة الوعي الثقافي والسياسي والإلمام بحقائق ما يحدث من تغيرات إقليمية، دولية، سياسية، واقتصادية وثقافية وما تفرضه من تحديات وما هو دور الشباب في مواجهة هذه المتغيرات، وذلك من خلال عقد العديد من المحاضرات بالإضافة إلى ورش العمل، التي تساهم في استثمار طاقات الشباب الإيجابية، وتنمية الخبرة الذاتية التي تدعم التطوير المستمر.

وأكد سعى المعهد الدائم في إعداد القيادات الشبابية التي تسهم في بناء الدولة، حيث أن الشباب هم قاطرة التنمية لذا لابد من تأهيلهم واكسابهم المهارات القيادية التي تميزهم عن غيرهم في حياتهم من خلال البرامج التدريبية ولقائهم بقيادات بارزة، لتخريج كوادر مدربة ومؤهلة قادرة على المشاركة في عملية البناء المجتمعي وما تتطلبه من خبرات ومهارات غير تقليدية تتوافق مع متطلبات المجتمع وسوق العمل .

وأشار إلى أنه سيتم اختيار أفضل 28 طالب وطالبة من المتميزين وترشيحهم لفوج المتميزين من شباب الجامعات.

ويتضمن برنامج إعداد القادة العام محاضرة عن الأمن القومى المصرى وعلاقته بالمؤامرات الغربية، وكذلك محاضرة عن تجديد الخطاب الدينى، بالاضافة إلى عقد العديد من ورش العمل " ورشة إعداد القائد العام، ورشة مهارات التفاوض الفعال والإقناع، ورشة عمل الكاريزما، وورشة عمل الذكاء العاطفي"، كما يتضمن الملتقى أنشطة متنوعة رياضية وثقافية ومسابقات.