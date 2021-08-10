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المحرصاوي يتفقد المجموعة التدريبية الثامنة بمركز التدريب والتطوير بالأزهر

01:43 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
المحرصاوي يتفقد المجموعة التدريبية الثامنة بمركز التدريب والتطوير بالأزهر

المحرصاوي يتفقد المجموعة التدريبية

كتب - محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الثلاثاء، الدورة التدريبية الثامنة المنعقدة بمقر مركز الأزهر للتدريب والتطوير، والمعتمدة من جامعة كامبردج، في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لكافة الأنشطة والتدريبات لأعضاء هيئة التدريس للنهوض والارتقاء بمستواهم وانعكاس ذلك إيجابيا على الجامعة كونها أعرق الجامعات.

وقال المحرصاوي، إن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، حريصة على تنمية مهارات ورفع قدرات منسوبي الجامعة في مختلف التخصصات في مجالات: التخطيط الإستراتيجي، وإدارة الأزمات، وتنمية مهارات القيادة والتواصل الفعال.

وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من عقد هذه الدورات التدريبية هو إعداد وتجهيز كوادر بشرية تكون قادرة على القيادة؛ إيمانًا بأن شباب اليوم هم رجال الغد وقادة المستقبل.

كان في استقبال رئيس الجامعة، الدكتور شريف صلاح، مدير مركز الأزهر للتدريب والتطوير، والدكتور أحمد عرابي نائب مدير المركز، والدكتور سمير مسعود، المدرب المعتمد من كامبردج.

وعقد مركز الأزهر للتدريب والتطوير، دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بقطاع كليات الطب، وتم تخريج الدفعة الأولى من هذا البرنامج التدريبي الأسبوع الماضي ، وجميع الدورات التدريبية التي يعقدها مركز الأزهر للتدريب والتطوير يراعى خلالها الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

المحرصاوي يتفقد المجموعة التدريبية

محمد المحرصاوي مركز التدريب والتطوير الأزهر جامعة كامبردج

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