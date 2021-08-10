أصدقاء وأقارب البطلة الأولمبية جيانا فاروق ينتظرونها بمطار القاهرة
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كتب- محمد عبيد:
تواجد عدد من أصدقاء وأقارب البطلة الأولمبية جيانا فاروق، الفائزة بالميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، لاستقبالها في مطار القاهرة الدولي، وذلك فور وصولها من اليابان عبر أبوظبي، كما تواجد وفد من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية.
انتظر أصدقاء وأقارب البطلة الأولمبية جيانا فاروق، الفائزة بالميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، خارج صالة الوصول بمبني الركاب 2 بالمطار، لتشجيعها والترحيب بها فور خروجها من المطار.
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