وزير الشباب وجيانا فاروق وبعثة مصر بالأولمبياد يصلون القاهرة من طوكيو
كتب - محمد عبيد:
استقبل مطار القاهرة الدولي، البعثة الأولمبية العائدة من طوكيو، والتي ضمت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، برفقتهم بطلة الكاراتيه الأولمبية جيانا فاروق والبطل الأولمبي على الصاوي، ونظمت سلطات المطار احتفالا بوصول البعثة.
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي: وصلت البعثة الأولمبية القادمة من طوكيو، على متن طائرة الاتحاد رقم 563 القادمة من أبوظبي، وعلى متنها أيضا المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة.
وشكلت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المهندس مجدي إسحق، فريق عمل من العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالشركة، لاستقبال البعثة فور وصولهم من علي الطائرة، وتقديم الورود والهدايا التذكارية، والعمل على إنهاء إجراءات البعثة .
وحصدت البعثة المصرية 6 ميداليات أولمبية متنوعة، مقسمة إلى ذهبية وفضية و 4 برونزيات، عن طريق فريال اشرف في الكاراتيه وأحمد الجندي في الخماسي على مستوى الذهب والفضة على الترتيب، وحقق البرونزيات محمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة، وجيانا فاروق بطلة الكاراتيه وهداية ملاك وسيف عيسي لاعبا التايكوندو.
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