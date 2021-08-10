وزير الشباب وجيانا فاروق وبعثة مصر بالأولمبياد يصلون القاهرة من طوكيو

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، البعثة الأولمبية العائدة من طوكيو، والتي ضمت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، برفقتهم بطلة الكاراتيه الأولمبية جيانا فاروق والبطل الأولمبي على الصاوي، ونظمت سلطات المطار احتفالا بوصول البعثة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي: وصلت البعثة الأولمبية القادمة من طوكيو، على متن طائرة الاتحاد رقم 563‪ القادمة من أبوظبي، وعلى متنها أيضا المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة.

وشكلت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المهندس مجدي إسحق، فريق عمل من العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالشركة، لاستقبال البعثة فور وصولهم من علي الطائرة، وتقديم الورود والهدايا التذكارية، والعمل على إنهاء إجراءات البعثة .

وحصدت البعثة المصرية 6 ميداليات أولمبية متنوعة، مقسمة إلى ذهبية وفضية و 4 برونزيات، عن طريق فريال اشرف في الكاراتيه وأحمد الجندي في الخماسي على مستوى الذهب والفضة على الترتيب، وحقق البرونزيات محمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة، وجيانا فاروق بطلة الكاراتيه وهداية ملاك وسيف عيسي لاعبا التايكوندو.​