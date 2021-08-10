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استعدادات خاصة وأوتوبيس مكشوف لاستقبال جيانا فاروق وبعثة الأولمبياد بمطار القاهرة

11:14 ص الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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كتب - محمد عبيد

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، استعدادات خاصة لاستقبال البطلة الأولمبية جيانا فاروق، الفائزة بالميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي تصل على طائرة الاتحاد عبر أبوظبي، ويكون معها عدد من أفراد البعثة المصرية التي شاركت بأولمبياد.

وتواجد في مطار القاهرة الدولي الأوتوبيس المكشوف، والذي يقلها إلى المركز الأوليمبي بالمعادي لحضور المؤتمر الصحفي المخصص لها.

وأعد مطار القاهرة الدولي جميع الترتيبات، وذلك بالتنسيق بين شركة ميناء القاهرة برئاسة المحاسب مجدىً إسحق، تم تشكيل فريق عمل من العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالشركة، لاستقبال البعثة فور وصولهم من على الطائرة، وتقديم الورود والهدايا التذكارية، والعمل على إنهاء إجراءات البعثة.

وحصدت البعثة المصرية 6 ميداليات أولمبية متنوعة، مقسمة إلى ذهبية وفضية و 4 برونزيات، عن طريق فريال إشرف في الكاراتيه، وأحمد الجندى في الخماسي على مستوى الذهب، والفضة على الترتيب، وحقق البرونزيات محمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة، وجيانا فاروق بطلة الكاراتيه، وهداية ملاك وسيف عيسي لاعبا التايكوندو.

كما سطر منتخب مصر لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، تاريخا جديدا لكرة اليد المصرية، رغم خسارة برونزية أولمبياد طوكيو 2020 ، الا انها للمرة الأولى فى التاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمربع الذهبى بالخسارة من إسبانيا .

جيانا فاروق بعثة الأولمبياد مطار القاهرة دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد طوكيو

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