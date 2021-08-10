دور الدين في العيش المشترك.. مؤتمر لحوار الإنجيلية بحضور وزير الأوقاف اليوم

كتب - مينا غالي:

ينظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الثلاثاء، مؤتمرًا حول "دور الدين في دعم العيش المشترك" بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، ونخبة من قادة فكر المجتمع المصري بمختلف المجالات، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والقيادات الإعلامية، والسادة أعضاء مجلس الشيوخ والنواب والتنسيقية، والسادة ممثلي المجتمع المدني.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر في الجلسة الأولى موضوع "الفقه والتفسير ودعم العيش المشترك"، ويتحدث فيها الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، ويدير الجلسة الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، كما يناقش المؤتمر في جلسته الثانية موضوع "العيش المشترك بين النظرية والتطبيق" من خلال عرض نماذج من مبادرات منتدى حوار الثقافات لدعم العيش المشترك ويتحدث فيها نيافة الأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي، وأحمد مجاهد، رئيس قسم الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور طارق منصور، وكيل كلية الآداب بجامعة عين شمس سابقًا.

ويناقش المؤتمر في اليوم التالي "الدور الثقافي لدعم مجتمع الاعتدال"، ويتحدث في الجلسة الثالثة عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، عضو مجلس الشيوخ، الإعلامي الدكتور محمد الباز، الإعلامي، وأكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، وتدير الجلسة الدكتورة: ميرفت أبو عوف، أستاذ الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية.