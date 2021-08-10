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٦ معلومات تُهمك عند شراء مبرد المياه لتقليل استهلاك الكهرباء

09:59 ص الثلاثاء 10 أغسطس 2021
٦ معلومات تُهمك عند شراء مبرد المياه لتقليل استهلاك الكهرباء

أرشيفية

كتب - محمد صلاح:

تعتبر مبردات المياه المنزلية من الأجهزة التى أصبحت يعتمد عليها المواطنين لتقليل الاعتماد على الثلاجة بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، ولذلك ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ببعض المعلومات التي تساعد على اختيار مبرد مياه بكفاءة عالية واستهلاك كهرباء أقل.

ويستعرض "مصراوى" بعض المعلومات الهامة والأساسية المتعلقة بضوابط وشروط اختيار مبرد المياه وهي كالتالي:-

1-تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها، وينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لانها ستسهلك كهرباء أكثر.

2-شراء مبرد مياه يحتوي علي ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءةالطاقة).

3- من أفضل صفات مبرد مياه هي الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة.

4- التأكد من توافر عناصر الآمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال.

5- عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة إلا عند الضرورة.

6- يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.​

مبردات المياه المنزلية الكهرباء حماية المستهلك استهلاك كهرباء

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