حدث ليلا| فعاليات التدريب الجوي المصري الإماراتي‏‏(زايد - 3).. ومصر تُرسل مساعدات طبية ودوائية لتونس

شهدت ليلة الإثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-بالفيديو.. فعاليات التدريب المشترك الجوي المصري الإماراتي (زايد-3)

نشر العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو للتدريب الجوي المشترك ‏‏(زايد - 3) والذي يتم تنفيذه بدولة الإمارات العربية المتحدة وتستمر فعالياته لعدة أيام، والذي تنفذه القوات الجوية المصرية والإماراتية.

للتفاصيل اضغط الرابط

-بتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية لتونس

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسى الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

للتفاصيل اضغط الرابط

-رئيس الوزراء يتابع موقف تطبيق منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على دور منظومة التحول الرقمي في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، مشيراً إلى جهود الدولة فى تطوير المقار الحكومية والتوسع في استخدام المزيد من التطبيقات والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

للتفاصيل اضغط الرابط

-"لم ينبت شعرها منذ الولادة".. السيسي يستجيب لعلاج الطفلة مريم "فيديو"

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة الطفلة مريم التي تعاني من مشكلة في شعر الرأس، وتعاني التنمر أيضا؛ ما جعلها لا تخرج من المنزل.

للتفاصيل اضغط الرابط

-ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج 71 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233298 حتى اليوم.

للتفاصيل اضغط الرابط

-"الوزراء": مصر تتبنى برامج دراسية تلتزم بالاعتماد الأكاديمي وقواعد الجودة "إنفوجرافيك"

وضعت الدولة المصرية رؤية شاملة ومتكاملة للنهوض بمنظومة التعليم العالي تستهدف إدخال روافد ومسارات جديدة وغير تقليدية في استراتيجيات التعليم، تتمثل في التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والأهلية بما يوافق النظم العالمية، وتزويدها بكافة التخصصات المطلوبة لسوق العمل، وعقد شراكات مع الجامعات التكنولوجية المتميزة في بعض دول العالم، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات المصرية، ويجعل خريجي هذه الجامعات من الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة والقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

للتفاصيل اضغط الرابط

-رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإداريةعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولي الهيئة الهندسية.

للتفاصيل اضغط الرابط

-تصل للحذف النهائي.. قرار جديد من التموين بشأن تجميع البطاقات لدى البدالين والأفران

أصدر الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية- اليوم الاثنين، القرار رقم 142 لسنة 2021، بحظر على البدالين التموينيين أو المخابز البلدية تجميع البطاقات التموينية، ولا يحق للمواطن ترك بطاقته لدى أي منهما لأي سبب من الأسباب.

للتفاصيل اضغط الرابط

-بالفيديو.. نجيب ساويرس يعلق على تكفله بمصروفات فتاة الفستانعلق رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن العرض الذي قدّمه للطالبة حبيبة طارق طالبة كلية الآداب بجامعة طنطا الشهيرة بطالبة الفستان، كونها تعرضت للتنمر بسبب فستانها خلال الامتحانات.

للتفاصيل اضغط الرابط

-"قومي المرأة" يشيد بالأداء المشرف لفتيات مصر بأولمبياد طوكيو 2020

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بعثة مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد تحقيقها 6 ميداليات خلال المنافسات، من بينهم 3 ميداليات حصدتها سيدات وهو الرقم الأكبر في تاريخ مشاركات مصر الأولمبية حتى الآن.

للتفاصيل اضغط الرابط

-طلب إحاطة لوزير التموين بشأن شبهة فساد في منح تراخيص تعبئة السكر

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب عن مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، اليوم الإثنين، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

للتفاصيل اضغط الرابط

-"الوطنية للإعلام": السيسي أعاد لمصر دورها القوي الفعال إقليميًّا ودوليًّا

قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن مصر تشهد نهضة وتنمية غير مسبوقة في كل المجالات بمشروعات وطنية عملاقة؛ لتحقيق مستقبل أفضل لشعب مصر، تحت قيادة الرئيس السيسي الوطنية المخلصة، الذي قاد ثورة البناء والتعمير، وأعاد لمصر دورها القوي الفعال على المستويين الإقليمي والدولي.

للتفاصيل اضغط الرابط

-مخالفات البناء| هل تعفى المباني الخدمية من رسوم التصالح؟

أصدرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة - الإصدار الثاني من كتيب بعنوان "استفسارات وإجاباتها حول قانون التصالح في مخالفات البناء" يوليو 2021.

للتفاصيل اضغط الرابط

-الساعة بـ5000 جنيه.. مجدي الجلاد يكشف: كيف تصبح مُذيعاً بفلوسك؟!

تحدَّث الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم (مصراوي) و(يلّاكورة)، و(الكونسلتو)، خلال حوار خاص مع "أهل الميديا" - عن الإعلام ودوره في بناء المجتمع واحترامه للمتلقي، ونوعية برامج التوك شو المُنتشرة وسماسرة الفضائيات، واصفًا الهجوم على "الشركة المتحدة" واتهامها بإضعاف الإعلام المصري، بـ"كوميديا مُضحكة مُبكية".

للتفاصيل اضغط الرابط

-تقديم العلاج بالمجان.. وزيرة الصحة: إطلاق حملة لتوقيع الكشف الطبي على المعلمين

أوصت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بضرورة إتاحة أغذية صحية داخل منافذ بيع الأغذية بالمدارس، وكذلك توفير منافذ لبيع الأغذية بمحيط المدارس والأماكن العامة لتوفير أغذية صحية وسليمة لمختلف فئات المجتمع بالتعاون مع شركة "سايلو فودز" والتي ستقود قاطرة ثقافة التغذية الصحية السليمة بمصر، فضلاً عن التعاون مع الوزارات المعنية لتحسين جودة المنتجات الغذائية للأسر المصرية لتأسيس نظام صحي سليم لأفراد المجتمع.

للتفاصيل اضغط الرابط

-للحاصلين على الثانوية.. أغسطس آخر موعد للتقديم في برنامج المنح من الوكالة الأمريكية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن آخر موعد للتقديم في برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يوم 10 أغسطس الجاري، قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-"صحة الحيوان" ينظم دورة تدريبية حول أحدث التقنيات التكنولوجية في تشخيص الأمراض الفيروسية

افتتح الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، الاثنين، دورة تدريبية مشتركة مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بوزارة التعليم العالى بعنوان "أحدث التقنيات التكنولوجية في تشخيص الأمراض الفيروسية في الحيوانات" بمشاركة 20 متدربًا من معاهد بحوث الصحة الحيوانية والأمصال واللقاحات البيطرية وكلية الطب جامعة عين شمس وكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-"سياحة النواب": عودة الرحلات الروسية تساهم في النهوض بالسوق المصري

قال النائب عمرو هندي وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن استئناف روسيا حركتها الجوية مرة أخرى لمصر، واستقبال أول رحلة لمدينة الغردقة تقل 300 راكب قادمة من موسكو، اليوم الاثنين بعد توقف دام 6 سنوات، سيكون مردودها إيجابي على السوق المصري.

للتفاصيل اضغط الرابط

-قرار جمهوري بإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إنشاء جامعة أهلية مصرية تحت مسمى "جامعة مصر للمعلوماتية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية ولا تهدف للربح، ويكون مقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية.

للتفاصيل اضغط الرابط

-رئيس الوزراء: تخصيص 317 موقعًا لإنشاء مجمعات صناعية ضمن "حياة كريمة"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الإثنين، لمتابعة خطط التوسع في إقامة المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ومسؤولي الوزارات المعنية.

للتفاصيل اضغط الرابط

-نتيجة الثانوية العامة| وزير التعليم يوجّه رسالة جديدة بشأن موعد الإعلان

وجّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة جديدة بشأن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-مصدر: مفاوضات سد النهضة متوقفة بشكل نهائي.. والجزائر تبحث التهدئة

كشف مصدر مطلع على ملف سد النهضة، أن مفاوضات سد النهضة متوقفة بشكل نهائي، وأنه لا يوجد جديد نستطيع أن نفصح عنه، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول إعادة المفاوضات سوف تكون عبر وساطة دولية أو باتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف.

للتفاصيل اضغط الرابط

-الرئيس يتابع نشاط صندوق تكريم الشهداء والمزايا والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.

للتفاصيل اضغط الرابط

-إصابة سيدتين دهسا في إيران بسبب "عدم ارتداء الحجاب"

أصيبت سيدتان بجروح خطيرة في إيران الإثنين بعد أن دهسهما رجل بسيارته بسبب عدم ارتدائهما الحجاب، وفقا لتقرير إعلامي محلي.

للتفاصيل اضغط الرابط

-السعودية: توقيف 207 أشخاص بينهم موظفين في الداخلية والدفاع بتهم فساد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" الإثنين، إيقاف 207 مواطنين ومقيمين في قضايا إدارية وجنائية بينهم موظفون من 11 وزارة، والتحقيق مع 461 متهما.

للتفاصيل اضغط الرابط

-وزير إيطالي يحذر من موجة الحر المقبلة مع اشتعال حرائق الغابات

طلبت وزارة الصحة الإيطالية الاثنين، من سكان البلاد والسائحين ضرورة الاستعداد لدرجات حرارة مرتفعة للغاية في غضون الأيام المقبلة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-"شبيهة بإيبولا".. غينيا تسجل أول حالة إصابة بحمى ماربورج

سجلت غينيا أول حالة إصابة بحمى ماربورج النزفية، الشبيهة بفيروس إيبولا، حسبما أفادت الحكومة ومنظمة الصحة العالمية.

للتفاصيل اضغط الرابط

-وزير إسرائيلي يكشف عن اتصالات مع دول خليجية من بينها السعودية

كشف وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، عن وجود اتصالاتٍ مع دول خليجية، بينها السعودية، فيما يتعلق بالملف الإيراني، مؤكدًا أن ذلك الملف يعد مسألة عالمية لا تخص دولة بعينها.

للتفاصيل اضغط الرابط

-بعد تطعيم نصف مليون في يوم واحد.. وزير الصحة التونسي: لقد فعلناها

أشاد وزير الصحة التونسي علي مرابط اليوم الإثنين بنجاح الدولة في تحقيق حصيلة قياسية من التطعيم شملت 5 بالمئة من السكان في يوم واحد، مشيرا في نفس الوقت إلى بداية انفراج في الوضع الوبائي.

للتفاصيل اضغط الرابط

-تقرير أممي: البشر يغيرون المناخ بمعدل "غير مسبوق"

وصف تقرير أممي أعدته لجنة علمية تابعة للأمم المتحدة التغيرات التي حدثت للمناخ بأنها "غير مسبوقة"، معتبرًا أن المسؤول عن تغيرات المناخ بشكل "مؤكد" هم البشر، ودعا إلى إجراء تخفيضات جذرية في الانبعاثات من أجل الحفاظ على درجة الحرارة العالمية أقل من الحدود التي نصت عليها في اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.

للتفاصيل اضغط الرابط