برلمانية تدعو لصناعة محتوى للأطفال بقصة البطل الأوليمبي أحمد الجندي

(مصراوي):

دعت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، صناع محتوى الأطفال، بعمل قصة كرتونية أو أغنية ملهمة للأطفال الصغار للبطل الأوليمبي المصري أحمد الجندي، بعد تتويجه بفضية في أوليمبياد طوكيو 2020، مشيرةً إلى أن مثل هذه النماذج الناجحة يجب أن تكون قدوة للجميع.

وأشارت صابر، في تصريحات أدلت بها، اليوم الإثنين، إلى معاناة المجتمع المصري من وجود المثل العليا، مردفةً: محتاجين أن نستبدل بجيل شاهد محمد رمضان وغيره، هؤلاء الأبطال الأوليمبيين.

وأكدت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب أن أداء البطل الأوليمبي أحمد الجندي، اتسم بالجدية والتميز؛ خصوصًا في ظل صعوبة رياضة الخماسي الحديث المكونة من خمسة أنواع من الرياضات المختلفة، تشمل المبارزة والرماية والسباحة والفروسية والجري، يقوم بها لاعب واحد.

وكان أحمد الجندي حصد الميدالية الفضية، بعد احتلاله المركز الثاني ضمن الترتيب العام، في سباق العدو في منافسات الخماسي الحديث.

ويعتبر أحمد الجندي هو أول مصري في تاريخ الأوليمبياد يحصد ميدالية في منافسات الخماسي الحديث، كما أنه صاحب الفضية المصرية الأولى في أوليمبياد طوكيو.​