الزراعة: افتتاح موسم جني القطن الأسبوع المقبل بالفيوم

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عادل عبدالعظيم، نائب مركز البحوث الزراعية، إن المساحة الكلية لمحصول القطن بلغت 236 ألف فدان بزيادة قدرها 27%، مقارنة بالعام الماضي التي كانت 182 ألف فدان.

وأضاف عبدالعظيم في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنه كانت هناك خطة مستهدفة لزراعة 250 ألف فدان هذا الموسم، وتم تحقيق حوالي 97 % من المستهدف، مشيرًا إلى أن افتتاح موسم جني القطن سيكون الأسبوع المقبل بمحافظة الفيوم.

ولفت إلى أن ارتفاع السعر العالمي في بورصة القطن من أحد أسباب نجاح هذا الموسم، موضحًا أن الزراعة تكثف أعمال المرور الميداني والتواصل مع المزارعين لاتباع طريقة الحصاد الصحيحة.

وأشار نائب مركز البحوث الزراعية، إلى إن الدولة تولي محصول القطن عناية كبيرة جدًا على مدار السنوات الماضية بداية من عام 2015، خاصة بعد تناقص المساحات المنزرعة منه و تدهور المحصول.

ويبدأ موسم زراعة القطن في مصر خلال أبريل وينتهي مع بداية يونيو من كل عام، وتعتمد مبيعات القطن بشكل كبير على التصدير خاصة القطن المزروع بالوجه البحري.