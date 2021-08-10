Masrawy logo white

الزراعة: افتتاح موسم جني القطن الأسبوع المقبل بالفيوم

02:00 ص الثلاثاء 10 أغسطس 2021
الزراعة: افتتاح موسم جني القطن الأسبوع المقبل بالفيوم

القطن

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عادل عبدالعظيم، نائب مركز البحوث الزراعية، إن المساحة الكلية لمحصول القطن بلغت 236 ألف فدان بزيادة قدرها 27%، مقارنة بالعام الماضي التي كانت 182 ألف فدان.

وأضاف عبدالعظيم في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنه كانت هناك خطة مستهدفة لزراعة 250 ألف فدان هذا الموسم، وتم تحقيق حوالي 97 % من المستهدف، مشيرًا إلى أن افتتاح موسم جني القطن سيكون الأسبوع المقبل بمحافظة الفيوم.

ولفت إلى أن ارتفاع السعر العالمي في بورصة القطن من أحد أسباب نجاح هذا الموسم، موضحًا أن الزراعة تكثف أعمال المرور الميداني والتواصل مع المزارعين لاتباع طريقة الحصاد الصحيحة.

وأشار نائب مركز البحوث الزراعية، إلى إن الدولة تولي محصول القطن عناية كبيرة جدًا على مدار السنوات الماضية بداية من عام 2015، خاصة بعد تناقص المساحات المنزرعة منه و تدهور المحصول.

ويبدأ موسم زراعة القطن في مصر خلال أبريل وينتهي مع بداية يونيو من كل عام، وتعتمد مبيعات القطن بشكل كبير على التصدير خاصة القطن المزروع بالوجه البحري.

القطن الفيوم عادل عبدالعظيم موسم جني القطن مركز البحوث الزراعية

الخبر التالى:

برلمانية تدعو لصناعة محتوى للأطفال بقصة البطل الأوليمبي أحمد الجندي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
83

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

71

متعافون اليوم

284789

إجمالي الإصابات

16582

إجمالي الوفيات

233298

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا