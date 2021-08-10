التمويل العقاري| أسعار وأماكن بيع كراسات شروط شقق "سكن لكل المصريين 2"

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الحجز في أولى المشروعات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، في ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عامًا، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

ويتساءل راغبي الحجز في المشروع عن أماكن بيع كراسات الشروط وأسعارها، والتى جاءت على النحو التالي:

أولًا.. الأماكن:

ويتضمن الطرح الأول وحدات الإسكان الاجتماعي وهي شقق (غرفتين وصالة - و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، في المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).

أما الإعلان الثاني، خاص بالمواطنين من متوسطي الدخل فقط، ويتضمن وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) سيتم تسليمها خلال 36 شهرا، ويتم طرح الوحدات بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، وبورفؤاد).

وتتواجد كراسات الشروط في مكاتب البريد فقط الموجودة في تلك المحافظات المطروح بها الشقق سواء إسكان اجتماعي أو إسكان متوسط؟

ثانيا.. أسعار الكراسات:

كراسات شروط وحدات محدودى الدخل وصل سعرها لـ125 جنيها، أما كراسات شروط الإسكان المتوسط سعرها 150 جنيها.

ثالثا.. مواعيد الحجز:

وبدأ الحجز اعتباراً من أمس الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، (للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط)، واعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، (لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة)، علماً بأن الحجز سيتم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق اضغط هنا

اقرأ ايضًا:

شروط وتفاصيل.. الإسكان: بدء سداد المقدمات وتسجيل بيانات حجز وحدات "لكل المصريين 2" الأحد

تقسيط 30 سنة.. ننشر فيديو لأول شقق مطروحة بالتمويل العقاري (كاملة التشطيب)

التمويل العقاري| كيف أثر سعر الفائدة 3% على أقساط شقق سكن لكل المصريين؟