مزيد من الاحترار.. الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء شديدة الحرارة مستمرة على معظم الأنحاء، لتتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجة البحري من 40: 42 درجة، مضيفة أن ذلك يؤدي لمزيد من الاحترار على جنوب الصعيد وهدوء سرعات الرياح على بعض المناطق يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، أن درجات الحرارة الصغرى ترتفع ليلًا وتزداد نسبة الرطوبة لتسمح بتكون الشبورة المائية خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.