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مزيد من الاحترار.. الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

11:35 م الأحد 01 أغسطس 2021
مزيد من الاحترار.. الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

طقس شديد الحرارة

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء شديدة الحرارة مستمرة على معظم الأنحاء، لتتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجة البحري من 40: 42 درجة، مضيفة أن ذلك يؤدي لمزيد من الاحترار على جنوب الصعيد وهدوء سرعات الرياح على بعض المناطق يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.228453475_4568446343190025_768155137160362836_n229015809_4568446453190014_7949524584996884346_n

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، أن درجات الحرارة الصغرى ترتفع ليلًا وتزداد نسبة الرطوبة لتسمح بتكون الشبورة المائية خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة الطقس هيئة الأرصاد الجوية الشبورة المائية الطقس اليوم

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