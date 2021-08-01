موعد رأس السنة الهجرية| تعرف على الإجازات الرسمية في شهر أغسطس

(مصراوي):

تصدر البحث عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية، محركات البحث عبر الإنترنت، بالإضافة إلى مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في شهر أغسطس الذي بدأ اليوم الأحد.

وبحسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فإن يوم الاثنين الموافق 9 أغسطس الجاري 2021، هو يوم إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية.

ومن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة الاثنين، ليوم الخميس التالي، تنفيذًا لقرار الحكومة، بترحيل أيام الإجازات الواقعة في منتصف الأسبوع لأيام الخميس، لكي تكون الإجازة متصلة بالجمعة والسبت، يومي الإجازة الرسمية في كل أسبوع.

واستثنى القرار إجازات عيدي الفطر والأضحى والميلاد المجيد.​