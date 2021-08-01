ترميم صالة الأعمدة الكبرى لمعبد الكرنك قبل افتتاح تطوير طريق الكباش (صور)

(مصراوي):

أنهى فريق الترميم من وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع عدد من خريجي أقسام الترميم بجامعتي الأقصر وجنوب الوادي ومعهد الترميم بالأقصر من ترميم ما يقرب من 60% من أعمال ترميم العمود الأول بصالة الأعمدة الكبري بمعبد الكرنك وإظهار ألوانه الأصلية، وذلك بعد إزالة آثار التلف التي سببتها عوامل التعرية وجاري استكمال أعمال الترميم لباقي الأعمدة تباعًا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن أعمال الترميم الجارية بصالة الأعمدة الكبري بمعبد الكرنك سشمل ترميم الأعمدة التي على هيئة زهرة البردي المفتوح كمرحلة أولي ثم باقي الأعمدة كمرحلة ثانية، وذلك تمهيدا للافتتاح الوشيك لمشروع تطوير طريق الكباش في احتفالية كبري.

وعن أعمال الترميم بمعبد الكرنك أشار غريب سنبل استشاري الحفظ والترميم بالمجلس الآعلي للآثار، إلى أنها تشمل صالة الأعمدة الكبرى حيث جاري العمل الآن على إزالة الأتربة ومعالجة آثار عوامل التعرية من علي الأعمدة والبالغ عددها 134 عمودًا وارتفاع كل واحد منها نحو 20 مترًا بالإضافة إلى ترميم الزخارف والكتابات الهيروغليفية بها وإظهارها بشكل واضح، لافتًا إلى أن أعمال الترميم شملت أيضا تمثال الملك تحتمس الثاني الموجود بالصرح الثامن بمعبد الكرنك.

وأضاف: "جاري أيضًا البدء في مشروع ترميم صالة الأعمدة بمعبد الأقصر"، مؤكدًا أن الأعمال بالمعبدين تتم بناء على دراسات علمية دقيقة قام بها فريق العمل للوقوف على أنسب طرق الترميم والتي تتناسب مع الحالة الراهنة للأثر، وتتسق مع الأسس العلمية التي أقرتها المواثيق الدولية.