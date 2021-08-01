مدبولي: توجيهات رئاسية بتغيير حياة أهل الريف وحل مشكلاتهم

كتب- أسامة علي:

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم الأحد، إلى محافظة المنوفية في زيارة تستهدف المتابعة على أرض الواقع لسير العمل في عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري، يرافقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتضمنت الجولة عدداً من القرى بمركز الشهداء، أحد المراكز المستهدفة في المرحلة الأولى لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية، حيث أعرب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن الفخر بالزيارة التي تعد الثانية التي يقوم بها رئيس الوزراء لمحافظة المنوفية خلال 4 أشهر، حيث كانت الأولى لمركز أشمون، واليوم لمركز الشهداء، المستهدفين ضمن المبادرة، لافتًا إلى أن ذلك يعد دلالة واضحة تعكس اهتمام القيادة السياسية بمشروعات "حياة كريمة" في كافة محافظات الجمهورية، وعلى الأخص محافظة المنوفية، بهدف تحسين حياة الأهالي في المحافظة.

وأوضح محافظ المنوفية أن مركز الشهداء الذي يشهد هذه الزيارة اليوم، يتم خلاله تنفيذ العديد من المشروعات في كافة قرى المركز البالغ عددها 27 قرية، بما يخدم نحو 400 ألف نسمة، منوهًا إلى أن سير العمل يشمل تنفيذ 594 مشروعًا في العديد من القطاعات، من مياه الشرب، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والغاز، والاتصالات، وادارة المخلفات الصلبة، والكهرباء والري والطرق والنقل، وتدعيم الوحدات المحلية، والشباب والرياضة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من 8 مشروعات، ويتم استكمال 81 مشروعًا، كما أن هناك مواقع جاهزة للتسليم لبدء العمل في 555 مشروعًا.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي لقاء مفتوحا ضم عدداً من أهالي قرى مركز الشهداء، أعرب خلاله عن سعادته بوجوده اليوم في محافظة المنوفية مع زملائه من الوزراء والمساعدين، لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"، مؤكدأً أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على مدار 24 ساعة في قرى مصر، بهدف تغيير حياة الأهالي وحل مشاكلهم باذن الله، وعلى رأسها موضوع الصرف الصحي الذي كان دومأً شكوى دائمة لأهالينا في كل القرى المصرية، الذين طال حلمهم بأن تشملهم هذه الخدمة الحيوية، لافتأً إلى أنه في ظل هذا المشروع العملاق ستكون كل القرى وتوابعها لديها هذه الخدمة الرئيسية مع كل الخدمات الرئيسية الأخرى، وكذلك كافة المشروعات التنموية التي يتمناها الأهالي في هذه القرى.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تعاون الأهالي وتفهمهم لهذا المشروع المهم، واليقين من أن كل ما يتم تنفيذه في صالحهم، لافتًأ إلى أن ذلك يحتم عليهم ضرورة الحفاظ على ما يتحقق، من خلال عدم تكرار التعدي على الأراضي الزراعية، أو البناء العشوائي، معتبراً أن ذلك هو التحدي الحقيقي، موضحاً أن ادخال خدمة الصرف الصحي، سيجعل من الصعب تكرار البناء العشوائي في مناطق أخرى ثم المطالبة بتوصيل الصرف الصحي لها، وبالتالي لابد أن يعي الجميع أن ما يتحقق لابد من الحفاظ عليه.