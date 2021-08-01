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الزراعة: رئيس هيئة الثروة السمكية يتفقد مشروعات بورسعيد

06:51 م الأحد 01 أغسطس 2021
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كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، اليوم الأحد، بزيارة لمنطقة بورسعيد للثروة السمكية لمتابعة سير العمل والوقوف على أحدث المستجدات، بحضور المهندس يونس النجار مدير منطقة بورسعيد ومجدي زاهر مدير الإدارة المتكاملة والمهندس محمد المطري، مدير محطة الرسوة والمهندس هاني مبروك.

واستهل زيارته بتفقد عدد من الإنشاءات الخاصة بمشروعات الثروة السمكية، وتابع سير العمل بها تمهيدًا لافتتاحها.

وشملت المشروعات التي تم تفقدها مزرعة الرسوة السمكية، والتي تعتمد على نظام التربية المكثفة متعددة التغذية، وتبلغ مساحتها حوالي 100 فدان، حيث يتم تطوير الموقع ضمن مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر.

ويشمل إنشاء مزرعة سمكية مكثفة متعددة ومتكاملة التغذية تنطبق عليها إشتراطات الاتحاد الأوروبي كمزرعة مؤهلة لتصدير الأسماك تطبق إجرءات الأمان الحيوي، صالحة لإنتاج 50 طنًا من الأسماك البحرية عالية الجودة قاروص، دنيس، لوت، موسى، بوري، جمبري، وحوالي 15 طن محاريات، كنموذج إنتاجي إرشادي للمزارعين، يقوم على تغذية المزرعة بمياه الآبار.

كما تفقد رئيس هيئة الثروة السمكية القطاع الخامس ببحيرة المنزلة، والذي تبلغ مساحته 3470 فدانًا للوقوف على عمليات التطوير بالبحيرة والتأكد من إزالة الهيش والبوص وجميع التعديات.

ثم توجه مصيلحي، لتفقد المعمل المركزي لتشخيص وعلاج أمراض الأسماك البحرية بمنطقة آشتوم الجميل، والذي من المقرر أن يقوم بأعمال التشخيص والكشف عن الأمراض البكتيرية والفطرية والفيروسية، كذلك قياس جودة المياه والأسماك.

صلاح مصيلحي هيئة الثروة السمكية مشروعات بورسعيد مزرعة الرسوة السمكية

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