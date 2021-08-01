حريق بحي مصر القديمة امتد لبعض العقارات.. وبيان رسمي بالتفاصيل

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، يرافقه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة الحريق الذى نشب بهيش بمطلع عزبة خيرالله أمام نادي طلائع الفرسان بحي مصر القديمة، بقطعة أرض فضاء وامتد الحريق إلى بعض العقارات وجاري الإطفاء دون إصابات.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق بمنطقة عزبة خير الله وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق.