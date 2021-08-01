السياحة تنظم رحلة توعية للطلاب المتفوقين دراسيًا من أبناء شمال سيناء

كتب- يوسف عفيفي:

نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة العريش، رحلة توعية سياحية لمدة 3 أيام لعدد 25 طالبًا وطالبة من المتفوقين دراسيًا من أبناء شمال سيناء لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة.

وبحسب بيان اليوم الأحد، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على زيادة الوعي السياحي والأثري لكافة فئات المجتمع وتماشيا مع مبادرة "اعرف بلدك" التي كانت قد أطلقتها الوزارة في ديسمبر الماضي لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع.

وأشارت إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة، إلى أن برنامج الزيارة تضمن زيارة قصر البارون إمبان، والمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، ومسجد محمد علي، كما تم زيارة منطقة مجمع الأديان ومتحف الفن الإسلامي ومنطقة الحسين وخان الخليلي، وأهرامات الجيزة، مشيرة إلى أنه تم خلال هذه الزيارات تقديم شرح وافي للطلاب عن هذه المعالم السياحية والأثرية لتعريفهم بتاريخ الحضارة المصرية العريقة.

وخلال الرحلة، أعرب الطلاب عن سعادتهم بحرص وزارة السياحة والآثار على تنفيذ مثل تلك البرامج التوعوية التثقيفية التي تثري وجدانهم وانتمائهم، مؤكدين أنهم سينقلون ما شاهدوه من معالم سياحية وأثرية إلى أقاربهم وأصدقائهم لتشجيعهم على زيارتها، متوجهين بالشكر للقائمين على هذه الرحلة، متمنين تكرار مثل تلك المبادرات في الأعوام القادمة.

جدير بالذكر، أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، تحرص دائماً على تنظيم جولات سياحية لأبناء جميع المحافظات المصرية لزيارة كافة المعالم السياحية المصرية لرفع الوعي الثقافي والسياحي لدى جميع فئات المجتمع وإثراء معارفهم وتجاربهم بما تتمتع به بلدهم من مقومات سياحية وأثرية تعكس عظمة وتاريخ الشعب المصري على مر العصور.