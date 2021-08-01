"تعاونيات الإسكان" تطرح محلات تجارية ووحدات للبيع بالمزاد العلني

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن اللواء حسام الدين رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح 25 محل تجاري بالهضبة الوسطى بالمقطم، و20 محلا تجاريا وصيدلية بالهضبة السفلى بالمقطم، ووحدة سكنية واحدة بمشروع الفشن "أرض السوق" بمحافظة بني سويف، و13 محلا تجاريا بمشروع كوم أوشيم بمحافظة الفيوم.

ومن المقرر أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الأحد 29 أغسطس 2021 الساعة الثانية عشر ظهرا بنادي العلميين بجوار مقر الهيئة الرئيسي والسراج مول بمدينة نصر. بحسب بيان صحفي.

وأضاف رزق، في بيان اليوم، أنه سيتم طرح 15 محلا تجاريا وأرض فضاء على مساحة 294 م2 ( كافتيريا ومخبز ) بالغردقة، و11 محلا تجاريا بموقع الـ 19 بمحافظة سوهاج، وذلك للبيع بالمزاد العلني في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس 2021 الساعة الثانية عشر ظهراً بفرع الهيئة بالغردقة .

وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إلى أن تأمين دخول المزاد سيكون 75 ألف جنيه للوحدات والمحلات ببورسعيد والصيدليات، و20 ألف جنيه للوحدات والمحلات والجراجات، و50 ألف جنيه لأراضي العامرية، و2 مليون جنيه للأراضي، ومليون جنيه للتوسعات الشمالية فقط .

وقال الدكتور حسام رزق أن ذلك يأتي في إطار سعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة وتحقيق التنمية المستهدفة.