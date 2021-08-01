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لن ننسى دماء شرفاء مصر.. رئيس "الإنجيلية" ينعى شهداء القوات المسلحة بسيناء

04:29 م الأحد 01 أغسطس 2021
لن ننسى دماء شرفاء مصر.. رئيس "الإنجيلية" ينعى شهداء القوات المسلحة بسيناء

القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

كتب- مينا غالي :

نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، شهداء القوات المسلحة المصرية البواسل، الذين استشهدوا خلال مواجهاتهم البطولية في شمال سيناء؛ لردع أعداء الإنسانية، وتحقيق الأمان والاستقرار لوطننا الغالي مصر.

وقال أندريه زكي: "لن يثنينا الإرهاب وأعداء الإنسانية عن بناء مصرنا الغالية، والمضي قدمًا في طريق التنمية والتقدم، ولن ننسى أبدًا دماء شرفاء مصر من أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية الشهداء، الذين قدموا دماءهم الطاهرة فداءً لوطننا الغالي".

وأضاف القس أندريه زكي: نصلي إلى الله أن يمنح العزاء والصبر لأهل الشهداء، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمنح بلادنا السلام والأمان.

الطائفة الإنجيلية بمصر القس أندريه زكي القوات المسلحة المصرية سيناء

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