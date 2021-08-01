التعليم تصدر بيانا بشأن أداء طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" للامتحانات

كتب- أسامة علي:

قالت وزارة التربية والتعليم، إن

نحو 225 طالب/طالبة من طلاب الثانوية العامة (المكفوفين)، أدوا امتحان مادة "اللغة الأجنبية الثانية"، كما أدى 1179طالب/طالبة بمدارس stem الامتحان، حيث أدي621 طالب/طالبة امتحان مادة مقاييس المفاهيم"الأحياء"، وأدى 558 طالب/طالبة امتحان مادة مقاييس المفاهيم "الرياضيات البحتة"، وذلك في اليوم السادس عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021.

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها السادس عشر سارت بشكل جيد؛ لطلاب مدارس المكفوفين، وطلاب مدارس stem، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

جدير بالذكر أن يوم غدا الاثنين، هو نهاية امتحانات الثانوية العامة "للشعبة العلمية" للعام الدارسى 2021، سيؤدى طلاب "الشعبة العلمية /العلوم" الامتحان في مادة ( الجيولوجيا والعلوم البيئية) بإجمالي 292 ألف و428 طالب/طالبة، ويؤدى طلاب "الشعبة العلمية/ الرياضيات" مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" بإجمالى 100ألف و435 طالب/ وطالبة.​