وزير النقل: القيادة السياسية وجهت بتطوير ميناء السخنة ليواكب أحدث الموانئ العالمية -صور

كتب- أسامة علي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه كل من رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ونائب رئيس المنطقة الاقتصادية واستشاري المشروع، والشركات المنفذة، اليوم الأحد، ميناء العين السخنة؛ لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها داخل الميناء.

وتشمل أعمال التطوير إنشاء عدد 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 12 كيلومترًا وعمق 18 متراً، وساحات تداول بمساحة (5.6 مليون متر مربع)، ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (10كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح، لتستخدم في نقل البضائع؛ خصوصًا الحاويات على هذا الخط إلى كل أنحاء الجمهورية، وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً؛ ليربط بين الأرصفة والميناء ككل، بما يسهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، وتوفير شبكات نقل متعددة الوسائط؛ خصوصًا مع مواكبة المخطط العام للطرق والسكك الحديدية بالميناء للتوسعات المستقبلية الجاري تنفيذها.

واطَّلع الوزير على معدل حفر الأحواض؛ حيث وصلت نسبة تنفيذ أعمال الحفر بها 55%، بإجمالي 20 مليون متر مكعب، وتفقد أعمال تنفيذ الخوازيق الخاصة بالأرصفة في عدد من المواقع، ومتابعة أعمال تنفيذ حاجز أمواج بطول 1024 مترًا وحاجزًا بيئيًّا بطول 1200 متر؛ لحماية المنشآت المجاورة وتنفيذ أعمال الردم في البحر، واكتساب مساحات أرضية جديدة بمساحة مليون متر مربع.

وأكد الوزير، خلال جولته، ضرورة أن تتم كل الأعمال وفقًا لمعايير الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، وأن يتم العمل في كل أعمال التطوير (أحواض- طرق- سكة حديد- حاجز أمواج...) في وقت واحد؛ لسرعة الإنجاز، مشيرًا إلى أن كل أعمال التطوير تتم بواسطة كبريات شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة، وأنه تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا؛ حيث تتضمن أعمال التطوير إنشاء البنية الأساسية للأرصفة والمحطات الجديدة، لتكون قادرة على تقديم كل خدمات السفن والبضائع بالميناء والمنطقة التجارية اللوجستية المحيطة به تنفذها مجموعة من الشركات المصرية من كبرى شركات المقاولات الوطنية تحت إشراف مكتب استشاري مصري.

وأشار الوزير إلى أن ميناء العين السخنة أحد أهم الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، فضلاً عن أعمال الإنشاءات والتطوير الجارية من شأنها رفع تصنيفه وزيادة تنافسيته ضمن الموانئ العالمية.