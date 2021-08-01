صور.. مطار الأقصر يستقبل أولى رحلات "فلاي ايجيبت" من مدريد

تسببت في حرائق بتركيا وتستمر أسبوعين.. الأرصاد تحذر من موجة الحر

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الأقصر الدولي، اليوم، أولى رحلات "فلاي ايجيبت" القادمة من العاصمة الإسبانية مدريد ، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلتين أسبوعيا لمطار الأقصر الدولي.

وقالت الشركة المصرية للمطارات، إنه تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه وهو تقليد عالمي لاستقبال الطائرات.

كما قام فريق العلاقات العامة والإعلام بالمطار باستقبال الركاب، والعمل على تسهيل إنهاء إجراءات الوصول والتأكد من وجود شهادة PCR، مع كافة الركاب مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة.

ويعد مطار الأقصر الدولي من ضمن قائمة المطارات المصرية الحاصلة على شهادة ACI، وهي شهادة الاعتماد الصحي للمطارات التي تؤكد التزام المطار بكافة الإجراءات الصحية.