بعد فتح الباب.. ننشر رابط واستمارة التحويلات المدرسية بالقاهرة (جميع المراحل والمدارس)

كتب- محمد نصار:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن فتح باب التحويلات المدرسية لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة لغات.

وقالت المديرية، عبر موقعها، إن التحويلات المدرسية تتم فقط بشكل إلكتروني من خلال الموقع، عبر الرابط التالي:اضغط هنا

وينشر مصراوي استمارة التحويلات المدرسية والبيانات التي تتطلبها عملية تقديم طلب التحويل.

كما يمكن متابعة موقف طلبات التحويل من خلال نفس الرابط السابق، وذلك في وقت لاحق على عملية التقديم والبت في الطلب.