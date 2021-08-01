Masrawy logo white

بعد فتح الباب.. ننشر رابط واستمارة التحويلات المدرسية بالقاهرة (جميع المراحل والمدارس)

11:33 ص الأحد 01 أغسطس 2021
بعد فتح الباب.. ننشر رابط واستمارة التحويلات المدرسية بالقاهرة (جميع المراحل والمدارس)

مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن فتح باب التحويلات المدرسية لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة لغات.

وقالت المديرية، عبر موقعها، إن التحويلات المدرسية تتم فقط بشكل إلكتروني من خلال الموقع، عبر الرابط التالي:اضغط هنا

وينشر مصراوي استمارة التحويلات المدرسية والبيانات التي تتطلبها عملية تقديم طلب التحويل.

كما يمكن متابعة موقف طلبات التحويل من خلال نفس الرابط السابق، وذلك في وقت لاحق على عملية التقديم والبت في الطلب.

مديرية التربية والتعليم التحويلات المدرسية استمارة التحويلات المدرسية المدارس

الخبر التالى:

الأوقاف: توزيع 18 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بـ 5 محافظات.. غدا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
42

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

284170

إجمالي الإصابات

16514

إجمالي الوفيات

229167

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - تسببت في حرائق بتركيا وتستمر أسبوعين.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن موجة الحر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا