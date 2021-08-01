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رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: بدء تنفيذ الوحدات السكنية ضمن مبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين"

11:16 ص الأحد 01 أغسطس 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إنه تم البدء في أعمال تخطيط وتنفيذ ١٠٥٠٠ وحدة سكنية لمنخفضي الدخل نموذجي ٩٠م٢ و ٧٥م٢ ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة الـ٨٠٠ فدان بقطاع د ، ومنطقة غرب أرض المطار، وأن مدينة أكتوبر الجديدة من كبرى المدن التي يتم تنفيذ وحدات سكنية بها للمواطنين بعدد يتعدى الـ٨٥ ألف وحدة سكنية.

وتفقد المهندس وليد عبدالرحمن، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، مواقع العمل الجديدة للعمارات، يرافقه مسئولو الجهاز والجهات المنفذة والجهات المشرفة على المشروع، وذلك في ضوء المتابعة الميدانية للمشروع الجديد.

وأوضح المهندس وليد عبدالرحمن، أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والجسَّات الاسترشادية لدراسة التربة ببعض المواقع، كما تقدمت الأعمال ببعض المواقع بصب القواعد المسلحة للعمارات، كما تم صب سقف الدور الأرضي بمواقع أخرى، مؤكداً بذل كافة الجهود للانتهاء من المشروع طبقا للمواصفات والبرامج الزمنية المعتمدة.

الوحدات السكنية سكن لكل المصريين محمد عبدالمقصود جهاز تنمية مدينة أكتوبر

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