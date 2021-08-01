سويسرا.. إصابة ضابط شرطة في احتجاجات ضد قيود فيروس كورونا

جنيف- (د ب أ)

خرج الألاف في مظاهرات يوم السبت احتجاجا ضد قيود فيروس كورونا في مدينة لوسرن السويسرية، وفقا لما ذكرته الشرطة.

وقالت السلطات إن حوالي 5000 شخص شاركوا في المظاهرات، وأضافت أن ضابط شرطة تعرض للهجوم وأصيب خلال المظاهرة، واحتجز شخصان على خلفية الحادث.

وقال المتظاهرون إن قيود فيروس كورونا غير ضرورية كما أنها قيدت الحياة دون داع.​