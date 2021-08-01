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أسبوع شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة ونسب الرطوبة

09:30 ص الأحد 01 أغسطس 2021
أسبوع شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة ونسب الرطوبة

طقس شديد الحرارة

​كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية بداية من اليوم الأحد ولمدة 6 أيام، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على القـاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأضافت الهيئة أنه يوجد ارتفاع في نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة على المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجات، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت الهيئة: "توجد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، من المتوقع سقوط أمطار (30: 40% تقريبًا) على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

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طقس شديد الحرارة درجات الحرارة الظواهر الجوية هيئة الأرصاد الجوية

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