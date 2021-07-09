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رئيس "الرعاية الصحية" ينعي جيهان السادات: مثالًا راقياً للمرأة الوطنية

09:28 م الجمعة 09 يوليه 2021
رئيس "الرعاية الصحية" ينعي جيهان السادات: مثالًا راقياً للمرأة الوطنية

الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية

كتب - أحمد جمعة:

نعى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي وافتها المنية اليوم الجمعة.

وقال السبكي عبر حسابه على فيسبوك مساء اليوم: "رحم الله السيدة العظيمة جيهان السادات، التي تركت للأمة مثالاً راقياً للمرأة المصرية الوطنية المثقفة الواعية والداعمة، وسيظل أثرها الطيب خالداً في قلوب المصريين الذين لن ينسوا أبدًا دورها التاريخي مع الراحل الخالد أنور السادات حرباً وسلاماً".

كان الرئيس السيسي تقدم اليوم الجمعة، الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمنطقة المنصة بمدينة نصر.

وشارك في الجنازة العسكرية الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات القوات المسلحة والوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.

وحمل جثمان الفقيدة ملفوفا بعلم مصر يتقدمها عسكريون بأطواق من زهور، وعرض للموسيقى العسكرية.

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أوضح أن الرئيس السيسي أصدر قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، التي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وتوفيت السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عاما إثر صراع شديد مع المرض، استمر معها لعدة أشهر حتى وافتها المنية.

أحمد السبكي جيهان السادات الهيئة العامة للرعاية الصحية وزارة الصحة محمد أنور السادات

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