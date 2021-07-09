"الوطنية للصحافة" تنعي جيهان السادات: نموذج فريد للمرأة المصرية
كتب - مينا غالي:
نعى عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وقال الشوربجي - وفق بيان، اليوم - إن الراحلة جيهان السادات قدمت على مدار حياتها نموذجًا فريدًا للمرأة المصرية في كفاحها وصمودها وتحليها بالحكمة في أحلك وأصعب الظروف، رحمها الله رحمة واسعة وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان