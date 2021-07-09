"الوطنية للصحافة" تنعي جيهان السادات: نموذج فريد للمرأة المصرية

كتب - مينا غالي:

نعى عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وقال الشوربجي - وفق بيان، اليوم - إن الراحلة جيهان السادات قدمت على مدار حياتها نموذجًا فريدًا للمرأة المصرية في كفاحها وصمودها وتحليها بالحكمة في أحلك وأصعب الظروف، رحمها الله رحمة واسعة وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.