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"الوطنية للصحافة" تنعي جيهان السادات: نموذج فريد للمرأة المصرية

09:13 م الجمعة 09 يوليه 2021
"الوطنية للصحافة" تنعي جيهان السادات: نموذج فريد للمرأة المصرية

المهندس عبدالصادق الشوربجي

كتب - مينا غالي:

نعى عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وقال الشوربجي - وفق بيان، اليوم - إن الراحلة جيهان السادات قدمت على مدار حياتها نموذجًا فريدًا للمرأة المصرية في كفاحها وصمودها وتحليها بالحكمة في أحلك وأصعب الظروف، رحمها الله رحمة واسعة وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

عبدالصادق الشوربجي الهيئة الوطنية للصحافة لمرأة المصرية جيهان السادات محمد أنور السادات

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