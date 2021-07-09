هالة زايد: إدراج المشروعات الصحية بجنوب السودان ضمن خطتنا السنوية

كتب - أحمد جمعة:

التقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، الفريق أول "توت جلواك"، وذلك في ختام زيارتها إلى دولة جنوب السودان، في إطار تبادل الزيارات بين مصر وأشقائها من دول القارة الأفريقية لتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي، بحضور سفير مصر لدى (چوبا)، السفير د. محمد قدح، والقنصل المصري السيد أحمد البكري، والدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية.

​وهنأت الدكتورة هالة زايد الفريق أول "توت جلواك" بمناسبة العيد الوطني لجمهورية جنوب السودان ومرور ١٠ سنوات على الاستقلال.

​ومن جانبه وجه الفريق أول "توت جلواك" مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، الشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ولجمهورية مصر العربية لدعمها المستمر والاهتمام الخاص بدولة جنوب السودان، معربًا عن تقديره الكامل لذلك الدعم المستمر والدور الكبير الذي تقوم به مصر لدعم القطاع الصحي بدولة جنوب السودان من خلال إرسال الأدوية والمستلزمات والمساعدات الطبية فضلًا عن القوافل الطبية العلاجية بشكل مستمر.

​كما ثمن الفريق أول "توت جلواك" مجهودات جمهورية مصر العربية في الدعم الملحوظ الذي تشهده دولة جنوب السودان، وزيادة أوجه التعاون المستمر في القطاع الصحي، متمنيًا أن يحفظ الله مصر وشعبها، كما نقل تحياته للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، معربًا عن رغبته في زيارة جمهورية مصر العربية قريبًا.

​وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة هالة زايد تفاصيل الزيارة اللي استمرت على مدار يومين، وأطلعته على عدد من المشروعات التي سيتم إنجازها من تطوير وإنشاء مستشفيات ومراكز صحية بمدينتي (بور وأكون) بجنوب السودان، حيث أعلنت الوزيرة عن تنفيذ مشروعات صحية سنوية هدية من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية جنوب السودان، حيث سيتم إدراج تلك المشروعات ضمن خطة خطة وزارة الصحة والسكان السنوية.

​وأكدت الدكتورة هالة زايد أن مصر سوف تتولى إنشاء مستشفى جديد في مدينة (بور) على أعلى مستوى وبأحدث التجهيزات الطبية، وتضم كافة التخصصات الضرورية التي يحتاجها المواطنين بجنوب السودان، وذلك بسعة ٥٠ سرير وغرفتي عمليات، كما حرصت الوزيرة على لقاء مهندس المقاولات المصري هناك والاتفاق على سرعة البدء في تنفيذ المستشفى.

​كما أكدت الوزيرة العمل على تطوير ورفع كفاءة المركز الطبي المصري بكل من مدينتي (بور) و (أكون) وتجهيزهما على أعلى مستوى لإعادة افتتاحهما، بالإضافة إلى الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بمركز الكلى المصري بمستشفى چوبا التعليمي، لافتًا إلى حرصها على زيارة دولة جنوب السودان خلال شهر سبتمبر القادم حيث تشهد الانتهاء من تلك الخطوات التنفيذية على أرض الواقع.

​وأشارت الوزيرة إلى تجهيز معامل للتسلسل الچيني بدولة جنوب السودان، حيث وجهت بإرسال فريق مصري لتقييم المكان وإعداده، حيث ستساهم تلك المعامل في معرفة طبيعة التحورات الجينية لفيروس كورونا وأي فيروسات أخرى، وتكون تلك المعامل أحد القدرات الوطنية لجمهورية جنوب السودان، بالإضافة إلى إنشاء مدرستين للتمريض، وتقديم كافة سبل الدعم في قطاع الدواء، من خلال إرسال وفد من شركة (أكديما) المصرية وعدد من الشركات الأخرى لتوطين صناعة الأدوية في جنوب السودان.

​كما التقت الدكتورة هالة زايد أيضًا، عددًا من أعضاء مجلس النواب بجمهورية جنوب السودان، حيث قدموا لها الشكر لمجهوداتها وحرص مصر على دعم القطاع الصحي بجنوب السودان، كما أكدت الوزيرة استمرار زياراتها لتلبية احتياجات المواطنين بجمهورية جنوب السودان.

​يُذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدأت زيارتها الأربعاء الماضي، إلى دولة السودان، ثم إلى دولة جنوب السودان، في إطار تبادل الزيارات بين مصر وأشقائها من دول القارة الأفريقية لتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي.​​