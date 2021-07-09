"الإنتاج الحربي" تتعاون مع الشركات العاملة في مجال معالجة وتحلية المياه

كتب - محمد سامي:

بحث المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع "بيورن .ك. آسيرود" الرئيس التنفيذي لشركة "MPS" ودافش شارما الرئيس التنفيذي لشركة "Aquatech "و ياسر أحمد فؤاد رئيس مجلس إدارة شركة" Avsecpro "، إمكانية التعاون فى تصميم وإنشاء محطات معالجة وتحلية المياه وتصنيع معداتها ، بحضور چوناثان كوهين السفير الأمريكي لدي مصر وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد الوزير مرسي على أن هذا اللقاء يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكامل استراتيجية تحلية ومعالجة المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه، إلى جانب الاستفادة القصوى من المياه المتاحة، وكذلك توطين تصنيع كافة مكونات محطات تحلية ومعالجة المياه في مصر سعيا لامتلاك القدرة في هذا المجال .

وقام الوزير مرسى باستعراض الامكانيات التكنولوجية والفنية والبشرية للشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى في مجال إقامة محطات تحلية المياه ووحدات معالجة مياه الصرف الصحي ، مشيرا إلى استعداد وزارة الإنتاج الحربى من خلال شركاتها التابعة إلى التعاون مع شركات التحالف والذي يأتي ضمن إستراتيجية عمل الوزارة بالتعاون مع كافة الشركات العالمية في مختلف المجالات لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات داخل الشركات والوحدات التابعة .

من جانبه، صرح السفير الأمريكي جوناثان كوهين أن التوقيع على هذه المذكرة سيساعد على إتاحة تكنولوجيا عالمية لتحلية المياه إلى مصر، معربا عن أمله أن تمهد هذه الخطوة الطريق لشركات القطاع الخاص الأمريكي للقيام بدور رئيسي في قطاع المياه في مصر، لقد استثمرت الحكومة الأمريكية من جانبها 3.5 مليار دولار في مشروعات مياه الشرب و الصرف الصحي لخدمة أكبر عدد من المواطنين المصريين " .

كما أفاد "بيورن .ك. آسيرود" الرئيس التنفيذي لشركة "MPS " أن الشركة ملتزمة بتقديم بنية تحتية مائية مستدامة اقتصاديا وبيئيا والذى سيعمل على ضخ استثمارات أجنبية كبيرة في هذا المجال مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة وإنتاج مياه مطابقة للمواصفات وبتكلفة مناسبة .

وأضاف دافش شارما الرئيس التنفيذي لشركة "Aquatech "أن الشركة تمتلك الإمكانيات التكنولوجية التى ستساهم بها فى مجالات إقامة محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي ، بالإضافة إلى زيادة نسبة التصنيع المحلى لمكونات هذه المحطات .

ومن جانبه،أكد المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربى محمد عيد بكر أنه تم توقيع إتفاقية سرية تبادل معلومات بين وزارة الإنتاج الحربى وشركات التحالف ، كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك والذى سيسفر عنه إنشاء شركة جديدة تكون مسئولة عن تصميم وإنشاء وإدارة وصيانة محطات (تحلية / معالجة) المياه وتوطين التكنولوجيا وتعميق صناعة معداتها ومستلزماتها ، وكذلك أعمال التعاون في مجال البحوث والتطوير المتعلقة بمعالجة وتحلية المياه بأنواعها ، كما أتفق الطرفان على تبادل الزيارات للمتخصصين للإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية عن كثب وتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع .