برلماني: كلمة مصر بجلسة مجلس الأمن كشفت التعنت الإثيوبي في سد النهضة

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد زين الدبن، عضو مجلس النواب، إن كلمة سامح شكري وزير الخارجية أمام جلسة مجلس الأمن، مساء أمس، جاءت معبرة عن واقع الشعب المصري، ومدى الخطر الذي يواجهه بسبب الملء الثاني لسد النهضة، وكاشفة للموقف الإثيوبي المتعنت والرافض لأى حلول للأزمة.

وأضاف زين الدين في بيان اليوم، إن مصر لا ترفض أي مشروعات تنموية في إثيوبيا أو غيرها من دول حوض النيل، بل تدعم ذلك ولكن بما لا يؤثر علي حياة الشعب المصري، أو يمثل خطرًا عليه، مؤكدًا أن إجراءات وخطوات ملء السد تهدد الأمن القومي لمصر وتهدد حياه المصريين، وهو الأمر غير المقبول تمامًا.

وأكد زين الدين، تفويض الشعب المصري للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يراه مناسبًا للحفاظ على حقوق مصر التاريخية، في حصة مياه النيل، لا سيما وأن مياه النيل تمثل مصدر الحياة للمصريين.

وتابع عضو مجلس النواب، إن دول العالم أصبحت علي يقين من التعنت الإثيوبي تجاه كل من مصر والسودان، بعد عرقلتها لأي مفاوضات سابقة لحل الأزمة، الأمر الذي يتطلب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه الحفاظ على حياة الشعب المصري والسوداني والإثيوبي.