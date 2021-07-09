لحظة دفن جثمان جيهان السادات بجوار الرئيس الراحل بالنصب التذكاري (صور وفيديو)

قبل وصول السيسي.. 15 صورة ترصد استعدادات الجنازة العسكرية لجيهان السادات

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تصوير - محمد حسام الدين وهاني رجب:

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة، مراسم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عصر الجمعة، بالنصب التذكاري بمدينة نصر.

وجرى دفن جثمان جيهان السادات إلى جانب زوجها الرئيس الراحل في قبره الموجود بجوار قبر الجندي المجهول في نفس المنطقة، تنفيذًا لتوصيتها.

وتم دفن الرئيس الراحل في هذا المكان الذي تم اغتياله فيه يوم السادس من أكتوبر عام 1981، خلال العرض العسكري للاحتفال بنصر حرب أكتوبر.