وزير الزراعة يبحث مع مدير "إيفاد" موقف المشروعات الممولة من المنظمة

كتب - أحمد مسعد:

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم مع الدكتورة دينا صالح المدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" في منطقة الشرق الأدني وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، موقف تنفيذ المشروعات الزراعية الممولة من المنظمة الدولية.

وقال القصير إن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للمشروعات الثلاثة الممولة من الصندوق، وهي مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل"، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري "برايم"، ومشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية "برايد".

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع أيضا بحث ترتيبات زيارة المجلس التنفيذي لـ"إيفاد" لمصر في أكتوبر القادم، حيث تعتبر القاهرة المنصة التي تنطلق منها كل مشروعات الصندوق إلى المنطقة الأفريقية.

ووجه وزير الزراعة الشكر للصندوق الدولي للتنمية الزراعية على الدعم المستمر للوزارة، مشيدا بالتعاون والعلاقات التاريخية مع المنظمة الدولية في المشروعات التنموية.

من جانبها، أعربت الدكتورة دينا صالح عن سعادتها بالتعاون مع وزارة الزراعة، مشيدة بالجدية في متابعة المشروعات وتنفيذها وتقييم الأداء خلال الفترة الأخيرة، بما يتفق مع الاشتراطات والضوابط.

وقالت إنها بحثت مع وزير الزراعة سبل زيادة التعاون المشترك بين القاهرة و"الإيفاد"، بما يخدم مصالح المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة في مصر.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومحمد الغزالي مدير مكتب "إيفاد" بالقاهرة.

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