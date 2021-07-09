"التعليم": نسعي لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف المحافظات

كتب - أسامة علي:

أكد الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، سعى الوزارة نحو التوسع وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية؛ لإتاحة الفرصة لمزيد من الطلاب للالتحاق بتلك المنظومة وما تقدمه لطلابها من مميزات.

جاء ذلك في كلمة بصيلة خلال اليوم التعريفي الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الجمعة، بالتعاون مع مؤسسة غبور للتنمية "للطلاب الذين أتموا الشهادة الإعدادية بمدرستي غبور للتكنولوجيا التطبيقية 1 و2، بحضور، علية سراج الدين المدير التنفيذي لمؤسسة غبور للتنمية، والسيد أوفا هوفمان مدير التعليم الفني ب إس أي إس ميدل إيست، والعديد من الطلاب وأولياء الأمور.

وقال بصيلة، إن الوزارة أطلقت منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعام الدراسي 2018-2019 ، مشيرًا إلى أنها مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طـرق التدريس والتدريب، لافتًا إلى أن تلك المدارس تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر.

وأضاف أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية قد وصل إلى 21 مدرسة خلال 3 سنين فقط في 7 محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه سيتم تخريج أول دفعة من 3 مدارس من مدارس التكنولوجيا التطبيقية هذا العام الدراسي 2020-2021، مشيرا إلى أن الدولة المصرية ستجني ثمار الاستثمار في هؤلاء الطلاب كعمالة فنية مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى ووفق معايير الجودة العالمية.

ومن جهتها، قالت علية سراج الدين إن مؤسسة غبور للتنمية تهدف إلى المساهمة الفعالة في تطوير التعليم المهني بجمهورية مصر العربية عن طريق التعاون مع جهات دولية متخصصة في مجال التعليم والتدريب الفني، مما يسهم فى تضييق الفجوة بين خريجي التعليم الفني وبين المهارات المطلوبة فعليًا في سوق العمل.

وأوضحت أن المؤسسة قامت منذ عام 2017 بتطوير 3 مراكز مهنية تابعة لوزارة التجارة والصناعة في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية، بإجمالي عدد 750 طالبا وقد تم تخريج أول دفعة من الطلاب الملتحقين بالمراكز التابعة للمؤسسة في عام 2020، مضيفة أنه في عام 2021 وقعت المؤسسة اتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإطلاق مدرسة "غبور 1" للتكنولوجيا التطبيقية بمنطقة 15 مايو، ومدرسة "غبور 2" للتكنولوجيا التطبيقية بمنطقة السادس من أكتوبر، لافتة إلى أن الدراسة بتلك المدرستين ستبدأ بالعام الدراسي 2021-2022.

وفى نفس السياق، قال السيد أوفا هوفمان إن مدرسة "إس أي إس ميدل إيست" تعد الممثل الرسمي لمدارس "ساكسوني الدولية الألمانية" الشريك الأكاديمي لمدرستي غبور للتكنولوجيا التطبيقية 1 و 2، والتى تأسست عام 2009 تحت مظلة مؤسسة Studiencolleg-" Bildungsgesellschaft GmbH" المتخصصة في خدمات التعليم قبل الجامعي للطلاب الدوليين، مشيرًا إلى أن المدرسة أصبحت من أبرز المؤسسات التعليمية المتخصصة، وتضم ما يزيد عن 15 معهد تعليمي إبتدائي وثانوي في ألمانيا.

وأضاف أن" إس آي إس" الدولية تبنت نموذجا تعليميا يقوم على دمج المناهج الأكاديمية بالتدريب الفني، وتعليم اللغة الألمانية وتطوير المهارات الشخصية للطلاب، لافتا إلى أن المدرسة تحظى بثقة أبرز أسماء صناع السيارات الألمانية، فهي تعتبر المصدر الرئيسي لتدريب وإلحاق العمالة الفنية بتلك الشركات.

جدير بالذكر أنه سيتم فتح باب التقديم للالتحاق بمدرستي غبور للتكنولوجيا التطبيقية 1 و 2، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسيتاح التقديم للبنين والبنات الذين أتموا الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2020-2021 بمجموع لا يقل عن 230 درجة من كافة أنحاء الجمهورية، وأن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2021.