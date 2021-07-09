انتصار السيسي تشارك في جنازة جيهان السادات

كتب – أسامة علي:

وصلت منذ قليل، السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى منصة النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر، للمشاركة في أداء صلاة الجنازة على السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

توفيت اليوم الجمعة، "جيهان السادات" قرينة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عامًا إثر صراعٍ شديدٍ مع المرض، استمر معها لعدة أشهر حتى وافتها المنية.

كشف مصدر مقرب من أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، موعد ومكان جنازة السيدة جيهان السادات.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، الجمعة، أنه ستقام مراسم الجنازة للسيدة "جيهان السادات" في تمام الساعة الثالثة عصرًا، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر.

وقال المصدر، إنه سيتم دفن جثمان السيدة "جيهان السادات"، بمقابر الأسرة بمنطقة كلية البنات بمصر الجديدة، عقب أداء صلاة الجنازة عليها من أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، بعد صلاة العصر.

توفيت اليوم الجمعة، "جيهان السادات" قرينة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عامًا إثر صراعٍ شديدٍ مع المرض، استمر معها لعدة أشهر حتى وافتها المنية.

وقد نعت رئاسة جمهورية مصر العربية -ببالغ الحزن والأسى-، السيدة "جيهان السادات"، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها -في ظل أصعب الظروف وأدقها-، حتى قاد البلاد؛ لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، والذي مثَّل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس، عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بمنح السيدة "جيهان السادات" وسام الكمال.