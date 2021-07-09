الطائفة الإنجيلية تنعي جيهان السادات: رمز للوفاء والإخلاص

كتب - مينا غالي:

نعت الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، جيهان السادات، زوجة الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، أيقونة الحرب والسلام في حرب أكتوبر المجيدة، والحاصل على جائزة نوبل للسلام.

وقال رئيس الإنجيلية في بيان اليوم: "فقدت مصر اليومَ سيدة عظيمة، ورمزًا للوفاء والإخلاص لزوجها، والتي تحملت معه مهام ومسؤولية خدمَة الوطن بصدق وتفانٍ في مواقف شديدة الصعوبة والتحدي من تاريخ مصر".

وتبدأ بعد قليل، مراسم الجنازة العسكرية التي ستقام للسيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، عصر اليوم، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر.

وغيب الموت، اليوم الجمعة جيهان السادات، بعد صراع مع المرض، حيث تم نقلها منذ أيام للمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.

ويتقدم الجنازة العسكرية الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار رجال الدولة، كما توافد العديد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة لحضور الجنازة.

كانت رئاسة الجمهورية نعت -ببالغ الحزن والأسى-، السيدة "جيهان السادات"، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها -في ظل أصعب الظروف وأدقها-، حتى قاد البلاد؛ لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، والذي مثَّل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.