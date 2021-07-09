الأزهر ينعى جيهان السادات

كتب - محمود مصطفى:

نعى الأزهر الشريف؛ علماء وأساتذة، جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتي وافتها المنية صباح اليوم.

وذكر الأزهر، في بيان له، الجمعة، وقوف جيهان السادات إلى جوار زوجها الرئيس الراحل في مرحلة فارقة قاد فيها الوطن إلى تحقيق انتصار أكتوبر المجيد الذي يظل علامة مصرية بارزة وفارقة في تاريخ بطولات العزة والكرامة.

وأعرب شيخ الأزهر عن خالص عزائه ومواساته لعائلة الفقيدة والشعب المصري، سائلًا المولى - عز وجل- أن يسكنها فسيح جناته ويرزق أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسُّلوان. (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیهِ رَاجِعُونَ).

وتوفيت اليوم الجمعة، جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عامًا إثر صراعٍ شديدٍ مع المرض، استمر معها لعدة أشهر حتى وافتها المنية.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية، ىببالغ الحزن والأسى، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها -في ظل أصعب الظروف وأدقها-، حتى قاد البلاد؛ لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، والذي مثَّل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس، عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.