في آخر حديث لها.. رسائل جيهان السادات للشعب المصري

كتب – حاتم أبوالنور:

وجهت جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، 3 رسائل للشعب المصري في آخر حديث لموقع مصراوي، في شهر أكتوبر الماضي.

وأجرى موقع مصراوي، حديثا صحفيا مع الراحلة جيهان السادات، في شهر أكتوبر الماضي، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، وقررت إلغاؤها بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقالت جيهان خلال حديثها إلى مصراوي:"ذكرى انتصارات أكتوبر أيام لا تنسى، ولا يمكن أن ينسى الشعب أبطالنا اللي استشهدوا وجرحوا وضحوا، عشان احنا نعيش واستردوا الأرض والكرامة والعزة، اللي إحنا افتقدناها خلال احتلال سيناء من اليهود".

وذكرت زوجة الرئيس الراحل، أنه خلال هذه الأيام كان هناك تلاحم بين أبناء الشعب، مضيفة: "مفيش طوابير على العيش، ومفيش خناقات، وكان الشعب متعاون مع قواته المسلحة، وملتزم بامتياز، فهذه أيام لاتنسى".

وأضافت أنها على تواصل مستمر مع مصابي حرب أكتوبر خلال الاحتفال بذكرى أكتوبر، غير أن هذا العام لم تستطع الوفاء بذلك سبب كورونا، مضيفة: "كورونا ومرضي منعوني من الزيارات، ولم أقطع صلتي بالناس اللي قريبين مني واللي اشتغلوا معانا، وهناك تواصل أيضًا مع مصابي الحرب واستقبلهم في بيتي، ودايمًا على اتصال".

ولفتت إلى أنه تم إلغاء احتفالات أكتوبر لأسرة الزعيم الراحل، وعدم الذهاب، مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد، وما تعانيه من انتشار فيروس كورونا: "مش عايزين نؤذي حد"، وتحسبًا للتجاوزات التي قد تحدث والازدحام والتلاحم، وخوفًا على الناس من كورونا، مؤكدة أنه سيتم الاحتفال في منزل الرئيس في الجيزة.

ووجهت جيهان السادات رسالة للشعب المصري، خلال ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر، طالبت فيها بضرورة الالتزام بارتداء "الكمامة" لمواجهة كورونا وعدم الاستهتار بالفيروس، مضيفة: "مفيش داعي للتجمع والزيارات، لحين الانتهاء من كورونا".

واستكملت رسالتها قائلة: "لا نصدق شائعات الإخوان ضد البلد، ولازم نكون فاهمين اللي بيعملوه الإخوان، وما تنشره وسائل إعلامهم من أكاذيب".

وأردفت: "نتمنى أن نجتمع حول الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللي بيبذل مجهود غير طبيعي لبناء مصر حديثة، وما تم إنجازه في أوقات قصيرة، وإحداث تنمية لم تحدث من قبل، مضيفة: "الرجل الأمين والمخلص لمصر، وإنجازات الرئيس تنشر في التلفزيون يوميًا، ولازم نشجعه ونلتف حواليه تقدير للي بيعمله".

ولفتت إلى أنه هناك تواصل مع الرئيس السيسي وحرمه بشكل مستمر.

وتوفيت اليوم الجمعة، جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عامًا إثر صراعٍ شديدٍ مع المرض، استمر معها لعدة أشهر حتى وافتها المنية.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية -ببالغ الحزن والأسى-، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها -في ظل أصعب الظروف وأدقها-، حتى قاد البلاد؛ لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، والذي مثَّل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس، عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.